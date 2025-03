Xiomy Kanashiro grita a los cuatro vientos su amor por Jefferson Farfán: "Me enamoré de su corazón"

Xiomy Kanashiro confirmó que ha retomado su romance con Jefferson Farfán y aseguró estar más enamorada que nunca. La modelo y animadora de eventos hizo esta revelación en el podcast '¿Ahora qué?', donde habló sobre su historia de amor con el exfutbolista y lo que más le atrae de él.

Kanashiro reveló que su relación con Farfán comenzó con una fuerte amistad antes de convertirse en un romance. Aunque al inicio no imaginó enamorarse, con el tiempo descubrió que el exjugador de la selección peruana era alguien especial. "Nosotros estamos muy felices y contentos. El amor nos llegó cuando menos lo esperábamos", comentó.

En su declaración, la también actriz cómica destacó que Jefferson no solo le atrae físicamente, sino que su personalidad es lo que más la conquistó. "Es una persona increíble, muy divertido y con un gran corazón. Me enamoré de ese corazón", dijo emocionada.

También aseguró que su relación es seria y estable. "Le dije que no iba a ser una más de su plato. Siempre quise algo verdadero y él también", mencionó, dejando en claro que su romance con Farfán tiene bases sólidas.