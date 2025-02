Hugo García deja abierta la posibilidad de volver con Alessia Rovegno: "El amor siempre va a estar"

La separación de Alessia Rovegno y Hugo García sigue dando de qué hablar. Recientemente, el modelo rompió su silencio y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de reconciliarse con la exMiss Perú. Sus declaraciones han generado expectativa entre sus seguidores.

En una reciente entrevista para "Amor y Fuego", Hugo García se refirió a su relación con Alessia Rovegno y explicó que los motivos de la ruptura son un tema privado que por mutua decisión con la modelo no se revelarán. No obstante, dejó entrever que el futuro podría traer sorpresas.

"Es una respuesta que mantenemos entre los dos porque así lo decidimos. El cariño siempre va a estar. A Ale siempre le deseo lo mejor. El amor sigue presente, desde el primer día hasta cuando no estemos juntos, eso no cambia", comentó.

El exchico reality también mencionó que mantiene una relación cordial con la modelo y su familia. Además, reveló que aún visita la panadería de su exsuegro y que su comunicación con Alessia sigue siendo frecuente.

"¿Quién sabe? Nunca digo que algo no va a pasar porque el futuro es incierto, no tengo una bola de cristal. Con Alessia hablamos casi siempre y hace unos días estuve comiendo en Rovegno. O sea qué, porque no estoy con Ale ya no puedo comer cachitos", agregó.