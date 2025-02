Flavia Laos se pronuncia sobre su vida amorosa: "Si no me dan nada, no aguanto pulgas"

La modelo y cantante Flavia Laos sigue avanzando en su carrera musical y recientemente celebró el lanzamiento de su nuevo tema "My Lova" con una fiesta llena de sorpresas. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron sus declaraciones sobre su vida sentimental, especialmente tras los rumores que la vinculan con el cirujano Robert Dorfman.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la modelo fue consultada sobre su situación sentimental. En los últimos meses, su nombre ha sido relacionado con Robert Dorfman, con quien viajó por Europa, pero también se ha visto involucrada en rumores por su actitud cercana con un streamer.

Sin titubeos, Flavia dejó en claro su postura en el amor y su manera de manejar las relaciones. "Ay, chicos, si quiero la luna, me la bajo yo. Hoy por hoy, si no me dan nada, me voy. No aguanto pulgas", expresó con determinación.