Diealis y sus evidentes coqueteos con Flavia Laos en la fiesta de Mayra Goñi: ¿Qué dijo la modelo?

Flavia Laos rompió su silencio luego de ser vista en actitud coqueta con el streamer Diealis en la fiesta de Mayra Goñi. Tras las especulaciones, ambos volvieron a encontrarse en una transmisión en vivo, donde intercambiaron comentarios que avivaron los rumores sobre una posible conexión especial entre ellos.

Durante la conversación, Flavia mostró interés en la trayectoria de Diealis, asegurando que había investigado sobre él en Internet. Además, bromeó sobre el comportamiento del streamer, dejando entrever que lo observó de cerca la noche que coincidieron en la fiesta. Estas declaraciones generaron revuelo en redes sociales.

"Acuérdate que yo veo todo, yo busco, en Google pongo Diealis y todo lo que has hecho" , dijo Flavia con picardía.

Por su parte, Diealis admitió que su estilo de vida había cambiado y que nunca antes se había sentido tan nervioso con alguien. Flavia no tardó en responderle con picardía, haciendo referencia a su apariencia y a la forma en que él actuó aquella noche. La interacción fue comentada por los seguidores de ambos.

"(Nunca me he puesto así de nervioso con nadie, yo antes era una joyita, mi vida era ir de fiesta y conocer bastantes chicas, yo soy plateada o) No te veías tan plateado ese día ah jajaja, te estoy hablando del día que nos vimos", dijo la rubia.