¡Representando al Perú! César BK se luce en la alfombra de Premios Lo Nuestro 2025

Dentro la cumbia peruana, César BK ha ido creciendo de manera exponencialmente desde hace dos años. Hoy que se realizó el evento internacional de música Premios Lo Nuestro 2025 y el artista fue invitado representando al Perú.

César BK apareció en el live de Premios Lo Nuestro 2025, donde se lució de manera espectacular. Durante esta transmisión, fue entrevistado por Wendy Guevara, quien es la sensación en México por su paso por La Casa de los Famosos. El peruano mostró su vestimenta inspirado en la música peruana.

Durante esta entrevista, el artista contó sobre su nuevas producciones musicales "Hoy te voy a olvidar" y que muy pronto lanzará su nuevo álbum 'Las que le dediqué a mi ex'. Finalmente, informó que ya se cruzó con muchos famosos artistas internacionales en la alfombra de este importante evento musical.

"Es mi segunda vez acá, me siento con una súper buena compañía y muy feliz de poder estar acá. Ya me he cruzado con Mau Ricky, Camilo, Manuel Medrano, Gente La Zona. Yo he estado acá tempranito para poder grabar todos mis videos también", expresó. Wendy Guevara le dijo: "Te deseamos lo mejor" y el peruano respondió: "Muchísimas gracias, decretando para que el próximo año, estoy seguro que vamos a tener una nominación".