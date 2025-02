Vania Torres responde a rumores de supuestas salidas con Patricio Parodi: ¿Qué dijo?

Los rumores sobre una posible relación entre Vania Torres y Patricio Parodi han comenzado a circular en redes sociales y medios de espectáculos. La especulación creció luego de que la deportista se pronunciara sobre la salida del modelo de "Esto es Guerra" y de que ambos fueran vistos en eventos sociales. Ante ello, Torres no tardó en aclarar su posición respecto a su vínculo con Parodi.

En una reciente entrevista para el programa "Más Espectáculos", Vania Torres fue consultada sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Patricio Parodi. La surfista no dudó en aclarar que solo mantiene una relación amical con el exintegrante de "Esto es Guerra", destacando la buena conexión que ambos han desarrollado en el programa.

"No, no, es mi amigo, me cae bien, se le extraña aquí, en verdad. Yo ya lo he dicho un montón de veces, y una de las razones por las cuales me ha ido bien aquí es porque él me ha apoyado. Muchas veces he estado a punto de irme o de que me boten y me ha apoyado, y yo lo he sentido, así que se le extraña, le mando un saludo, pero somos amigos", declaró.