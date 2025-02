¿No le afecta? Samahara Lobatón sobre Bryan Torres tras supuestas infidelidades: "Gracias a Dios"

Los rumores de infidelidad siguen rodeando a Bryan Torres, pero Samahara Lobatón no da su brazo a torcer. La influencer rompió su silencio en "América Hoy" tras ser consultada sobre las múltiples acusaciones en contra del padre de su segunda hija. Con una actitud serena, aseguró que sigue firme en su relación y que no le afectan los comentarios en redes sociales.

Durante la entrevista, la reportera de "América Hoy" le preguntó directamente a Samahara Lobatón cómo estaba su relación con el cantante Bryan Torres, tras las múltiples acusaciones de infidelidad.

Sin dudarlo, Samahara respondió con una sonrisa: "Yo estoy muy bien, mi familia también, tranquila. Gracias a Dios, todo está bien". La conductora también le mencionó que en redes la han tildado de "FBI" por su actitud vigilante con Torres, a lo que ella simplemente respondió: "No, no, no. Yo de verdad, estoy tranquila".