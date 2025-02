Samahara Lobatón acusa a la hija de Evelyn Vela de meterse con el EXNOVIO de su hermana: "Ella sabía"

La batalla mediática entre Melissa Klug y Evelyn Vela ha tomado un nuevo rumbo, ya que Samahara Lobatón reveló que el motivo del distanciamiento entre ambas se debe a que la hija de Evelyn Vela, Anne Thorsen, se metió con el exnovio de su hermana Melissa Lobatón.

Samahara hunde a la hija de Evelyn Vela

La influencer conversó con un reportero de América Hoy para defender a su madre y terminó confesando que el verdadero motivo por el que se distanció de Evelyn Vela fue un problema de amores entre las hijas de ambas.

"La hija de Evelyn se metió con el exenamorado de mi hermana. Nosotras hemos crecido juntas toda la vida. Pese a que Evelyn y mi mamá hayan tenido sus diferencias en algún momento, mi mamá jamás se alejó de sus hijos, y ella sabía que este chico era enamorado de mi hermana", dijo Samahara en un inicio.

La novia de Bryan Torres asegura que Anne Thorsen no tuvo códigos con Melissa Lobatón y que, por ese motivo, Melissa Klug y todas sus hijas decidieron marcar distancia con Evelyn Vela y todo su entorno.

Además, Samahara indica que Melissa Lobatón le reclamó a Anne por haberse metido con su exnovio y que ella lo negó todo. "¿Qué se puede esperar si, en verdad, no tiene códigos?", se cuestionó Samahara.

Finalmente, la influencer criticó la corona de Miss Teen que actualmente porta Anne. "Yo no sé cómo Jessica puede tener como Miss a alguien que le quite el novio a una familiar, literalmente. ¿Qué clase de Miss? ¿Qué clase de ejemplo quiere dar?", sentenció.

Le pelea entre Melissa y Evelyn

Melissa Klug y Evelyn Vela decidieron poner fin a su amistad. La exbailarina confirmó que ya no tiene una relación amical con la empresaria, y ambas se pronunciaron al respecto. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la ruptura?

Según un reportaje emitido por América Hoy, la pelea entre ambas comenzó cuando Evelyn indicó que ya no es amiga de Melissa luego de que se la vinculara con Christian Cueva el año pasado. En ese momento, ambas dejaron de seguirse en redes sociales.

Evelyn Vela dejó claro que ya no tiene una amistad con Melissa y que es libre de opinar lo que quiera, por lo que, si la empresaria lo tomó mal, es problema suyo.

"Ya no hay una amistad con Melissa, pero siempre me quedaré con los recuerdos bonitos. Le deseo lo mejor y que le vaya bien siempre", dijo en una entrevista con el diario Trome.

Melissa no se quedó atrás y, desde Miami, respondió a las recientes declaraciones de su ex amiga. Según la ex de Jefferson Farfán, Evelyn sabe el verdadero motivo por el que ambas decidieron distanciarse hace unos meses.

"Qué pereza, pero para andar aclarando nada más, no fue por sus comentarios graciosos que se terminó nuestra amistad. Ella sabe perfectamente la verdad, yo tengo la conversación. En fin, no fue por eso!", dijo Melissa en diálogo con un reportero de América Hoy.

Es así que, Samahara Lobatón dejó en claro que su familia decidió alejarse de Evelyn Vela por la traición de Anne Thorsen. Además, cuestionó que la joven sea Miss Teen, insinuando que no representa un buen ejemplo debido a su falta de códigos.