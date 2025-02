¿Flavia Laos y Emil grabarán un videoclip juntos?: "De dos ex que se reencuentran"

La expareja Flavia Laos y Emil sorprendió a todos al aparecer juntos en el programa "Más Espectáculos", donde hablaron sobre sus proyectos musicales. Flavia llegó para promocionar su canción "My Lova", mientras que Emil presentó su tema "Tokio". A pesar de haber tenido un romance en el pasado, ambos dejaron en claro que mantienen una buena relación y que incluso podrían trabajar juntos.

Durante una entrevista en "Más Espectáculos", Jazmín Pinedo, conductora del programa, les preguntó a Flavia Laos y Emilio Jaime, conocido como Emil, si considerarían colaborar en una canción.

"Quién sabe" , respondió Emil con una sonrisa, mientras Flavia agregó: "Lo hemos conversado". La posibilidad de verlos nuevamente juntos en un videoclip emocionó a los fans. "Sería chévere. Yo voy siguiendo lo que está haciendo Flavia, me gusta. La veo bastante. La sigo en sus redes, veo que está sacando bastante música, me da gusto. La veo bastante enfocada en su proyecto musical y en verdad, qué chévere" , comentó Emil, demostrando su admiración por la cantante.

Cuando Jazmín Pinedo mencionó la creciente popularidad de la cumbia y les preguntó si se animarían a incursionar en este género, Emil no dudó en responder.

"Sí, claro. A mí me gustaría, ella sabe, yo te he dicho. Ella es la que se agranda un poco". Flavia, entre risas, reaccionó: "Oye. Luego me van a decir agrandada". Además, Emil y Flavia revelaron una idea para un videoclip. "Sería sobre dos ex que se reencuentran", adelantó Flavia, a lo que Emil confirmó: "Exacto". Incluso mencionaron que la canción podría llamarse "Reencuentro", lo que desató risas entre ellos y Jazmín Pinedo. "La tiene clara, Flavia", comentó la conductora.