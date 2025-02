¿Flavia Laos sigue con el doctor? Esto fue lo que respondió la cantante

Flavia Laos sigue disfrutando de su carrera musical y acaba de lanzar su nueva canción "My Lova". Para celebrar este estreno, organizó una fiesta con varios amigos del medio. En medio de la celebración, la cantante fue entrevistada por "América Espectáculos", donde no pudo escapar de las preguntas sobre su vida amorosa.

Los rumores sobre un posible romance con el doctor, el cirujano Robert Dorfman, con el que fue vista muy cariñosa en redes sociales no tardaron en surgir. ¿Siguen juntos? ¿Hay futuro en esa relación? Flavia no dudó en responder.

Flavia Laos organizó un festival por el lanzamiento de su canción "My Lova" en colaboración con Bonny Lovy. Allí estuvieron invitados varios influencer del medio, como Mayra Goñi y Ale Fuller. "América Espectáculos" asistió y le preguntaron si el doctor con el que se le ha relacionado estuvo presente en su evento, Flavia aclaró que no pudo asistir porque se encuentra en el extranjero.

"Está en Los Ángeles, no pudo venir, está atendiendo pacientes" , explicó. El reportero no se quedó ahí y le consultó si al menos le había enviado buena energía por el lanzamiento de su tema. "Sí, lindo, lindo" , respondió la rubia con una sonrisa.

Sin embargo, cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaban juntos, Flavia dejó en claro que no está midiendo el tiempo.

"Un mes, dos meses, ¿quién lleva la cuenta?" , dijo sin darle mucha importancia. La pregunta que todos esperaban llegó de inmediato: "¿Siguen juntos?" . La cantante no dudó en contestar: "Yo soy un alma libre" . Para reafirmar su postura, agregó: "Estoy soltera, me gusta divertirme" .

Sobre si piensa formalizar la relación en algún momento, la actriz fue tajante en su respuesta. Ella dejó claro que está enfocada en vivir el presente.

"Yo no pienso en el futuro. Ahorita en mi fiesta, en el presente" , dejando en claro que no tiene planes de compromiso y que está enfocada en disfrutar el momento.

Además de hablar sobre su situación sentimental, Flavia también tuvo que responder a las críticas que surgieron luego del evento de lanzamiento de Mayra Goñi. Algunos rumores indicaban que se habría pasado de copas, pero la cantante desmintió estas versiones con su característico estilo frontal.

"Mira, yo estaba en una fiesta. Yo estaba emocionada", comentó. Luego, se defendió asegurando que no fue la única que disfrutó de la noche. "Yo te voy a decir que la gente salió cayéndose de esa fiesta. Así que no se me vengan a hacer los de calzón con bobos, porque estaban re mal en ese evento, solo que no estaba siendo streameado", expresó. El reportero le preguntó si realmente había salido tambaleándose, a lo que Flavia respondió sin dudar: "Ya cuando salí, ya estaba bien".