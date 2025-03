Macarena Vélez es la próxima participante de 'El valor de la verdad': ¿Qué preguntas responderá?

Macarena Vélez será la tercera participante en la nueva temporada de El Valor de la Verdad. La modelo y exintegrante de Esto es Guerra se sentará en el temido sillón rojo para hablar de diversos pasajes de su vida, incluyendo su relación con Said Palao, Alejandra Baigorria, Johana Cubillas y Juan Ichazo.

El adelanto del programa, presentado en La Noche Habla de Panamericana, mostró algunas de las preguntas que Macarena responderá. Entre ellas, destacan: "¿Eres alcohólica?" , "¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?" y "¿Te metiste en la relación de Johana Cubillas?".

Uno de los momentos más impactantes del avance muestra a Macarena Vélez conmovida hasta las lágrimas al responder sobre su supuesta lucha contra el alcoholismo. Esta revelación ha sorprendido a muchos, pues hasta ahora no se conocían detalles sobre este tema en su vida personal.

Además, la modelo hablará sobre su relación actual con Juan Ichazo, expareja de Johana Cubillas, lo que ha despertado la curiosidad de los seguidores del programa. También se abordará su antigua amistad con Alejandra Baigorria, quien está comprometida con su exnovio, Said Palao.

Las declaraciones de Macarena han generado diversas especulaciones en redes sociales, especialmente sobre el impacto que podrían tener en la relación de Said y Alejandra. Algunos seguidores creen que sus revelaciones podrían cambiar la percepción sobre la pareja.

Se espera que en los próximos días se lancen nuevos adelantos del programa. La entrevista completa se transmitirá este domingo a las 9:45 p. m. por Panamericana Televisión y promete ser una de las más comentadas de la temporada.

Hace unos días, en "Magaly TV, la firme", se revelaron imágenes de Macarena Vélez, disfrutando de una noche de su fin de semana junto al aún esposo de Johana Cubillas. Sin embargo lo que más llamo la atención fuero las evidentes dificultades que tenía caminar por sí sola, al punto que Ichazo tuvo que cargarla sobre su hombro.

Además, en las imágenes se conoció que estaban acompañados con unos amigos que incluso fotografiaban la peculiar escena de la exchica reality. Las imágenes han causado revuelo y las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Por otro lado, se conocieron declaraciones de Johana Cubillas sobre el incidente. La exnovia de Juan Ichazo criticó a Macarena Vélez tras ver las imágenes de su polémico estado debido al consumo de alcohol y recalcó que no dejaría que se acerca a sus hijos.

"A mi alrededor no va a estar con esa chica. Me da vergüenza ajena. No es lo que yo quiero que rodee a mis hijos", expresó con evidente molestia.