Macarena y Juan Ichazo estarían viviendo juntos, según Gigi: "De pareja de baile a convivir"

Después que Johana Cubillas y Juan Ichazo hayan anunciado tregua hace unos días por el bien de sus hijos, todo ya habría acabado. La 'Nena' reveló algunos detalles del argentino que Gigi Mitre hizo suponer que él ya estaría conviviendo con la exchica reality Macarena Vélez.

Juan Ichazo no tiene dirección propia

En el programa de 'Amor y Fuego', Rodrigo y Gigi recibieron la información de Johana Cubillas en vivo. La hija del 'Nene' comenta que quiere mandar una conciliación para sus hijos y un trámite de divorcio, pero el argentino Juan Ichazo no le da una dirección porque no tendría un lugar fijo. Esto hizo que los conductores sospecharan.

"De repente estoy especulando mal, yo creo que el 'nene' ya vive con la Macarena ¿Por qué no le da una dirección para el divorcio, si es lo que quiere? La vez pasada lo vimos llegar con las cosas, el 'nene' está con cama adentro. Si no le va bien en el trabajo y va de novio de Macarena, no le da dirección para que le notifiquen... yo creo", expresaron los locutores.

Luego, Johana Cubillas realizó una llamada al programa para dar su versión directamente. Además, de revelar que hasta el momento, no le estaría mandando el dinero que le corresponde a sus hijos.

"Necesito notificarte para hacer una conciliación, no me puede mandar una dirección, estaba viviendo en Punta Hermosa, no me da una dirección para terminar con esto. Yo creo exactamente que tú (Gigi), pero si es así que mande su dirección para mandarle ahí", comenta la 'nena' y Gigi agrega: "De pareja de baile a convivir".

No le pasa la pensión mínima

Según contó Cubillas, ella y el argentino quedaron en un acuerdo de 1 250 soles por sus dos hijos, ya que actualmente Juan Ichazo no tendría trabajo. Aunque, también reveló que ellos al mudarse de Argentina a Perú, vendieron sus cosas y él tiene ese dinero, pero que aún no le pasa ese monto mínimo y solo le ha transferido menos de 300 soles.

"Por sentarse acá le pagaron", revelaron los conductores de 'amor y fuego'. Johana responde: "Yo no he cobrado a nadie, si está cobrando porque no está pasando la plata de los chicos. Él se ha quedado con la plata de todo lo que hemos vendido, su trabajo lo puede hacer en cualquier parte del mundo".

Así mismo, la joven expresó que solo espera que Juan Ichazo se haga cargo de los gastos de sus dos hijos y le pase el monto mínimo que han quedado. Incluso, comenta que no le interesa si ya convive con Macarena Vélez, pero que le mande la dirección para enviarle la notificación de divorcio.