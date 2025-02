Pamela López se pronuncia sobre el DIVORCIO con Christian Cueva: "Yo soy la más interesada"

Pamela López ha estado envuelta en polémica desde hace varios meses tras su separación de Christian Cueva. Aunque aún no se han divorciado oficialmente, Pamela indicó que ella es la más interesada en desligarse legalmente del futbolista, quien ahora tiene una relación con Pamela Franco.

La influencer estuvo hace unas horas en un evento de un salón de belleza y la prensa no desaprovechó la oportunidad para hacerle diversos cuestionamientos sobre su vida sentimental y el proceso de separación del padre de sus hijos.

Recordemos que hace unas semanas Christian Cueva dijo que quería divorciarse de Pamela López, pero dio a entender que ella ponía trabas para iniciar el proceso. Sin embargo, Pamela López lo negó rotundamente.

"Por favor, averigüen. Yo soy la persona más interesada en poder divorciarme, ni siquiera se empezó ese tema. Aún no se ha avanzado en el tema de los alimentos, menos en el divorcio", dijo muy indignada.

Pamela López también fue consultada sobre el presunto anillo de compromiso que el futbolista le habría entregado a Pamela Franco, ahora que ambos viven una romántica historia de amor que ha sido expuesta en redes sociales y sobre los escenarios.

"¿(No opino)? Nada, me es indiferente. Yo creo que eso ya es tema de ellos" , sentenció con firmeza.

El empresario Lucho de 'Mi Barrunto', amigo cercano de Christian Cueva, lanzó duras críticas contra Pamela López, aún esposa del futbolista. En sus declaraciones, dejó entrever que la madre de los hijos del futbolista tendría un fuerte interés económico en la relación y que no facilitaría el divorcio.

Según el empresario, el matrimonio entre Christian Cueva y Pamela López no se disolvería pronto, ya que ella no permitiría que él vea a sus hijos. Afirmó que la posibilidad de que el futbolista obtenga el divorcio es muy baja, insinuando que la madre de los niños pone trabas en el proceso.

"No creo que pase ahora ahora (boda de Cueva y Pamela Franco), mi compadre (Christian) es casado. Que le den el divorcio no creo también, no lo dejan ver a sus hijos y menos le darán el divorcio", dijo a América Hoy.