Pamela Franco emocionada por el presunto anillo de compromiso de Christian Cueva: "Quiero ser feliz"

Pamela Franco y Christian Cueva siguen dando que hablar tras oficializar su relación hace varios meses. Recientemente, la cantante fue vista luciendo un anillo que sería de compromiso, y la noche de ayer habló sobre un presunto compromiso y una futura boda.

La cantante de cumbia fue abordada por el equipo periodístico de América Hoy en un evento, y no pudieron evitar preguntarle por el anillo que mostró nuevamente en redes sociales con motivo de San Valentín.

En un inicio, Pamela se mostró reacia a responder las preguntas de la prensa y solo dio respuestas evasivas. "Estoy tranquila, hay que estar tranquilos y hay que estar bien, eso es lo importante", dijo antes de subir al escenario.

Sin embargo, al terminar su presentación, se mostró más animada a conversar con los reporteros y fue nuevamente consultada sobre el presunto anillo de compromiso que le habría dado Christian Cueva.