Pamela Franco responde con todo a Pamela López tras fuerte calificativo: "Sé lo que soy"

La cantante Pamela Franco es una reconocida artista de la cumbia peruana que viene avanzando a nivel nacional con sus canciones. Ante las críticas y fuertes calificativos de otras personas, la intérprete se mantiene firme.

Luego que Pamela López la tildara de ser la otra, Pamela Franco salió a responder afirmando que ella está cada día más fuerte y sabe quién es como mujer. Aunque también resaltó que espera que no se metan con su hija, sino sí tomará cartas en el asunto.

"No me ofende lo que digan de mí, que hablen lo que quieran porque cada día soy más fuerte. Además, sé cómo han pasado las cosas antes y ahora. Como ya lo he dicho, no explicaré por qué, pues al final cada quién creerá lo que quiera", afirma. Sobre su hija dijo: "Esa sería la única manera que me transforme, como cualquier madre".