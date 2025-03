Janet Barboza deja en claro tras ser 'exhibida' por Pamela López: "Guardo capturas de todo lo que hablo"

La conductora de "América Hoy", Janet Barboza, se encuentra en medio de una polémica tras las declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad". Según López, la popular 'Rulitos' le habría contado que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva. Ahora, Janet rompe su silencio y asegura que tiene pruebas de todo lo que dice.

Durante la última edición de "América Hoy", Edson Dávila bromeó con Janet Barboza sobre la controversia que la rodea, donde Pamela López aseguró que la popular 'Rulitos' le habría dicho que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva.

"La han tildado de chismosa, señora" , le dijo. Janet no se quedó callada y respondió con ironía: "Quienes me han tildado de chismosa ha sido acá en mi propio programa" , señaló.

Ante esto, Edson intentó suavizar la situación, pero Janet aprovechó el momento para mandar un mensaje contundente.

"Me siento viral, todo el mundo habla de mí. Muy bien. Yo soy una de las personas que apechuga. Usted no va a encontrar una persona hipócrita ni mentirosa, ni que se esconde cuando las papas queman. Cuando las papas queman y si usted está involucrado, uno tiene que dar la cara. Yo todo lo que hablo tengo ahí guardadas capturas en mi teléfono. Solo diré eso" , sentenció con seguridad.

Tras las declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad", donde mencionó a Janet Barboza, muchos seguidores de la conductora le preguntaron si tomaría acciones legales contra la exesposa de Cueva. A través de su cuenta de Instagram, Janet aclaró la situación sin rodeos.

Janet Barboza responde si demandará a Pamela López por mencionarla en EVDLV. (Instagram)

"¿Janet, piensas denunciar a Pamela López por lo que dijo ayer?" , le preguntaron. "¡Claro que no! Ella está contando su verdad y espero que eso la ayude a sanar" , respondió Janet, dejando claro que no planea emprender acciones legales contra López.

Durante su participación en "El Valor de la Verdad", Pamela López reveló que Janet Barboza le había contado que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva.

"¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo con Christian Cueva?" , le preguntó Beto Ortiz. "Me dijo que Christian había perdido un hijo con la que era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté, me juró por la vida de mis hijos que no era verdad" , contó Pamela.

La empresaria aseguró que en varias ocasiones le preguntó a Cueva sobre este tema, pero él siempre lo negó.

"No tengo manera de comprobarlo. Es algo bastante delicado, no sé si lo perdió en aborto espontáneo, cómo se dio, nunca llegué a saber la verdad. Le pregunté 500 veces, me juraba y lloraba diciendo que era mentira. Me decía que siempre se cuidaba porque sabía con qué persona se metía", reveló López.