Janet Barboza da su respaldo a Pamela López tras ser expuesta en 'EVDLV': "Está contando su verdad"

El último domingo, Pamela López causó revuelo tras su participación en el programa 'El Valor de la Verdad'. En una de sus respuestas comenta que Janet Barboza le confirmó que una de las amantes de Christian Cueva habría perdido a un hijo y habló directamente de Pamela Franco.

A través de sus redes sociales, Janet Barboza dejó una caja de preguntas en sus historias y respondió algunas consultas del público. Entre ellos, le consultaron si denunciaría a Pamela López por lo que dijo en 'El Valor de la Verdad' y lo negó totalmente. Luego, expresó que sí tuvo una conversación sobre aquel tema y que eran rumores.

Después, agrega que no es amiga de Pamela López, pero le tiene simpatía por todo lo que estaría pasando. Además, que aquella conversación que tuvo con la aún esposa de Christian Cueva fue estrictamente privada y solo quiero apoyarla como mujer.

"No fue una charla para compartir información, ella me buscó en un momento vulnerable y como mujer, decidí apoyarla. Nuestra conversación fue completamente privada. No somos amigas, le tengo simpatía. Ella refleja lo que le pasa a muchas madres solteras" , añadió finalmente.

Respuesta de Janet Barboza en redes

Dentro de las respuestas que dio Pamela López en 'El Valor de la Verdad', reveló que supuestamente Pamela Franco habría estado embarazada de Christian Cueva, pero lo habría perdido desconociendo las circunstancias.

"Entre tantas cosas que ella me contaba, me menciona que Christian había perdido a su hijo con quien era su amante, con Pamela Franco. Y cuando él me confiesa, se lo pregunté y obviamente me lo negó. Me juró por la vida de mi hijo que jamás", expresó en el programa.