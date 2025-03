Marcelo Tinelli se luce con Milett Figueroa en Lima y reafirma su relación: "Vengo a visitar a mi amor"

El pasado viernes 7 de marzo, Marcelo Tinelli llegó al Perú en un vuelo privado para cumplir su promesa de visitar a su novia Milett Figueroa. Tuvo una pequeña entrevista para unas cámaras de tv, donde de desveló por el amor que siente hacia la modelo peruana.

A través de sus redes sociales, Marcelo Tinelli dio a conocer que llegó a Lima para visitar a su pareja Milett. La parejita ya llevaría más de dos años juntos y afirman estar más fuertes que nunca. Incluso, descartó que hayan tenido un distanciamiento y lo que le trajo al Perú fue el amor.

La pareja declaró para el programa de 'Amor y Fuego', quiénes momentos antes se encontraban degustando en un restaurante que se encuentra dentro del Top 50 a nivel mundial. Muy unidos y enamorados, respondieron algunas preguntas.

"Si uno va agarrar todas las cosas que se dicen directamente (sobre el distanciamiento), no vive. Me trajo el amor, me trajo el Perú que amo, amo a Lima (¿Cómo te está recibiendo?) muy bien", expresó.