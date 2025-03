Delany López aclara su vínculo con Jefferson Farfán: "Nadie me ha ocultado"

En medio de la controversia por los rumores de una supuesta relación con Jefferson Farfán, la modelo Delany López ha decidido hablar y aclarar si alguna vez fue "ocultada" por el exfutbolista. Sus declaraciones han generado aún más especulaciones sobre el vínculo que habría existido entre ambos.

Delany López niega haber sido ocultada por Farfán

Durante una entrevista con el programa "Amor y Fuego", López desmintió que se le haya prohibido hablar sobre su relación con Farfán y aseguró que no siente la necesidad de ser "oficializada". Ante las comparaciones con las exparejas del exjugador, como Yahaira Plasencia, la modelo fue enfática en su respuesta.

"A mí nadie me prohíbe nada... Yo no soy de la farándula, yo no tengo que oficializar nada. Con eso no estoy afirmando nada. En todo caso, pregúntenle a él, porque él sí es de este medio. Nadie me ha ocultado", declaró Delany

Asimismo, dejó en claro que ella en estos momentos se encuentra tranquila y enfocada en otras cosas. Con estas declaraciones Delany a aumentado los rumores, sobre si ella y la 'Foquita' habrían estado junto por dos años. Mientras tanto, el exfutbolista no se ha pronunciado al respecto, manteniendo el misterio en torno a su vida sentimental.

"Estoy tranquila, feliz trabajando con mi familia y mi hijo", agregó la modelo.

La respuesta de Delany López a Xiomy Kanashiro

Aprovechando su intervención en el programa, López respondió a Xiomy Kanashiro, quien días atrás declaró no conocerla, desestimando su relevancia. La modelo insinuó que la bailarina sí tiene conocimiento de ella y que estaría evitando el tema por conveniencia.

"¿Que no me conoce? En alguna oportunidad, recuerdo que ella ha ingresado a un box en el que yo he estado, entonces no creo que no me conozca. A algunas personas les conviene hacerse las olvidadizas", afirmó con firmeza.

En otro momento, le consultaron si observará el programa de televisión, que es conducido por Kanashiro. La respuesta de Delany, llamó la atención ya que 'ninguneo' el programa de la bailarina y mencionó que prefiere ver otras cosas.

No, para eso tengo YouTube. No me gusta ver ese tipo de programas, no me llama la atención", sentenció López,

Las palabras de Delany López han generado un sinfín de especulaciones, ya que si bien negó ser "ocultada" por Farfán, dejó abierta la posibilidad de que efectivamente existió una relación entre ambos. Además, su respuesta a Xiomy Kanashiro ha avivado la controversia entre ambas.