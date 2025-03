Delany López niega haber facturado por Jefferson Farfán: "Siempre he trabajado"

La modelo Delany López rompió su silencio y dejó en claro que su éxito no depende de su relación que habría tenido con Jefferson Farfán. En una reciente entrevista, la joven desmintió los rumores de que estaría aprovechando su vínculo con el exfutbolista para ganar notoriedad o ingresos en redes sociales.

Delany López responde tajante sobre Jefferson Farfán

En una reciente entrevista con "América Hoy", Delany López fue tajante al responder a quienes sugieren que su supuesta pasada relación de dos años con Jefferson Farfán le habría abierto nuevas oportunidades laborales.

"Es que yo siempre he trabajado. Yo no estoy facturando gracias a nadie. Siempre he trabajado. Yo no vivo del espectáculo, ni nada de eso", afirmó.

De esta manera, la influencer dejó claro que su estabilidad económica viene de su esfuerzo y no de vínculos con personajes famosos.

¿Indirectas en redes? Delany lo aclara

Las redes sociales han sido testigos de varias publicaciones de Delany que algunos seguidores interpretaron como indirectas. Sin embargo, la modelo descartó rotundamente estar enviando mensajes ocultos.

03.03.25 | Delany López niega haber facturado por Jefferson Farfán. Fuente: América Hoy pic.twitter.com/ppUrBh6HZs — @ghelanma (@ghelanma) March 3, 2025

"Si yo quiero decir algo, se lo digo de frente a la persona. No tengo que mandarle indirectas a nadie. Creo que soy lo suficientemente mujer como para, si tengo un problema con alguien, decírselo en la cara", afirmó.

Además, explicó que el contenido que sube a TikTok y otras plataformas es parte de su estrategia digital y que no tiene nada que ver con temas personales.

"El tema del TikTok es simplemente contenido. El tema de redes porque yo tengo una marca de ropa, siempre he manejado redes por mi página de ropa. Pero no tengo que mandarle indirectas a nadie, porque no tengo problemas con nadie", sostuvo.

¿Se cruzó con Xiomy Kanashiro?

Otro tema que ha generado especulación es su supuesta cercanía con Xiomy Kanashiro, expareja de Jefferson Farfán. Se decía que ambas habían coincidido en un mismo lugar, pero Delany aclaró que no tienen ningún tipo de relación.

"Un par de veces la he visto en el box en el que yo he estado. Ella ha ingresado, pero no es mi amiga. Nunca hemos cruzado palabras, ni nada", aseguró.

Con estas declaraciones, dejó en claro que no hay ninguna rivalidad ni relación entre ambas. Delany en el pasado habría dejado entrever que Xiomy se metió en su relación con Farfán. Por otro lado, el vínculo que habrían tenido Delany con Farfán habría estado oculto por mutuo acuerdo, según mencionó Carlos Cacho.

A pesar de los rumores, Delany López sigue concentrada en su negocio de moda y su trabajo en redes sociales. La modelo ha demostrado que su crecimiento profesional es resultado de su esfuerzo y no de su cercanía con personajes públicos.

Con sus declaraciones, Delany deja un mensaje claro: su éxito es propio y no necesita de nadie para seguir creciendo.