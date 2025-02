Carlos Cacho a Delany López tras supuesta relación con Farfán: "Toda esta humillación es por culpa tuya"

Carlos Cacho no se guardó nada y lanzó un fuerte mensaje a Delany López, quien estaría pasando un mal momento luego de su relación con Jefferson Farfán. Durante su participación en América Hoy, el maquillador culpó directamente a Delany de su situación actual, asegurando que todo lo que le está pasando es consecuencia de sus propias decisiones.

El reconocido estilista fue invitado al programa para hablar sobre la supuesta relación que Delany mantuvo en secreto con la 'Foquita' por supuestamente dos años. Según sus declaraciones, la joven se sentiría afectada porque Jefferson nunca la oficializó.

"Por más o menos dos años, Delany y Jefferson se han visto, han tenido cercanía y hay un montón de videos y fotos. No puedo decir me consta, porque solo tengo la versión de Delany. Yo las conozco a ellas muchos años, a Delany y su mamá, que son mis amigas, que muchas veces han ido a mi casa y... mucha gente lo sabe" , comentó Cacho.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando le reprochó a su amiga por lo que está viviendo, dejándole claro que fue su propia decisión.

"Yo le he dicho a ella: 'Toda esta situación es responsabilidad tuya, Delany'. Somos amigos. 'Toda esta situación, toda esta vergüenza, esta humillación que estás pasando, todo este desdén con que te trata Jefferson Farfán finalmente es por culpa tuya, querida'" , sentenció.

Milett Figueroa, quien también estaba en el set, le preguntó cuánto tiempo habrían estado juntos Jefferson y Delany.

Según Cacho, ambos habrían acordado mantener su romance en privado, pero ahora Delany se siente decepcionada porque Jefferson nunca la hizo oficial y, al parecer, la cambió por Xiomy Kanashiro.

Carlos Cacho, quien ya ha opinado sobre otras exparejas del exfutbolista, aseguró que Delany está dolida y afectada porque su relación con Farfán no terminó como esperaba.

Cuando la reportera de "América Hoy" le preguntó si su amiga le había contado sobre su romance con Jefferson, Cacho confirmó que era un secreto a voces. Explicó que aparentemente ambos habían decidido mantenerlo en secreto para evitar problemas, como que la persiguieran los medios o cualquier situación incómoda.

Finalmente, el maquillador también fue consultado sobre la nueva relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, pero dijo que no cree que dure mucho.

"En realidad no, porque lo que no comienza claro, pues no puede comenzar o continuar de una manera correcta... O sea, las cosas tienen que ser siempre sinceras", opinó.