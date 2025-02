Mario Hart expone a Jefferson Farfán tras críticas a su música: "Caradura, ¡quiere que cante gratis!"

El cruce de palabras entre Mario Hart y Jefferson Farfán sigue dando de qué hablar. Todo empezó cuando el exfutbolista criticó la carrera musical del piloto en su podcast "Enfocados", asegurando que "no canta nada" y que sus videoclips tienen "dos vistas". Sin embargo, Hart no se quedó callado y le recordó a la 'Foquita' que él mismo le pedía que cante en su famoso búnker.

Mario Hart expone a Jefferson Farfán

En una reciente entrevista para "América Espectáculos", Mario Hart se mostró sorprendido por los comentarios de Jefferson Farfán y decidió exponerlo.

"Me sorprende, en verdad, caradura el negro. Te voy a enseñar cuántos mensajes me ha mandado. 'Chato, ven a cantar al búnker, pe' causa. Mis patas quieren escucharte'. ¡Quiere que vaya gratis! ¿Cómo que gratis? Si voy gratis, mi mujer va a pensar que estoy yendo a tus encerronas y no puedo. Te tengo que cobrar, negro", dijo entre risas.

Hart también reveló que, a pesar de las críticas, Farfán es su fiel seguidor y siempre le ha mostrado apoyo en privado.

"Siempre me manda videos cantando mis canciones, pero así es pues. Le tiene que meter su chacota, el negro. Está picón porque todavía no voy al búnker", añadió.

Mario Hart reta a Farfán

Aprovechando la polémica, Mario Hart decidió retar a Jefferson Farfán a un duelo de penales, dejando claro que no le tiene miedo a enfrentarlo en la cancha.

"He hecho una apuesta. Me tiene que meter 10 penales, si mete 8 goles, me someto a lo que él pida. Pero si yo le tapo 3, voy a pensar bien qué le voy a pedir. Yo soy una muralla chica, pero muralla", aseguró confiado.

Sin embargo, el 'Chato' no perdió la oportunidad de lanzarle una 'chiquita' a Farfán. Por ello, le recordó que fue en el pasado un gran futbolista, pero que ahora él podría tapar algunos de sus goles.

"Evidentemente, ha sido un gran futbolista, de los mejores de la historia del Perú, pero ya está panzón, ya está viejo. Sin miedo a equivocarme, creo que 3 penalitos le puedo tapar. No te me corras, no te me chupes, te quiero a ti a 11 pasos", dijo entre risas.

Hart vacila a Farfán y le manda su 'chiquita' ante posible pichanga

En entrevista, Mario Hart prefirió reírse de las declaraciones de Jefferson Farfán sobre su música y su éxito en YouTube. Cuando le preguntaron si jugaría una pichanga con la 'Foquita', el piloto Mario Hart no dudó en mandarle una indirecta.

"Ya no juega. Está viejo y cojo, pero ha sido de los mejores en la historia del fútbol peruano, eso sí", dijo para Trome entre risas. Incluso bromeó con el posible estado sentimental del exfutbolista: "Parece que anda enamorado, por eso ha descuidado su juego". Pero también lanzó una afirmación picante: "Ese es poliamoroso, no creo que eso lo distraiga", comentó con humor.

¿Se viene la pichanga?

El cruce de bromas entre Farfán y Hart ha generado revuelo en redes sociales, donde sus seguidores esperan que el reto se haga realidad.

Mientras tanto, la 'Foquita' sigue triunfando con su podcast y el 'Chato' continúa defendiendo su carrera musical con su característico sentido del humor. ¿Aceptará Farfán el desafío? ¡Habrá que esperar!