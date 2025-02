Mario Hart le responde con todo a Jefferson Farfán: "Me pedías que vaya a cantar al búnker"

En los últimos días, Jefferson Farfán y Mario Hart han dado de qué hablar tras protagonizar un entretenido cruce en redes sociales. Todo comenzó cuando el exfutbolista cuestionó la carrera musical del piloto en su podcast "Enfocados". La respuesta de Hart no tardó en llegar, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

El exintegrante de "Esto es Guerra" usó sus historias de Instagram para responder a los comentarios de Farfán. Compartiendo un fragmento del podcast "Enfocados", donde el exfutbolista y Yako Eskenazi ponían en duda su carrera musical, Hart lanzó un sarcástico mensaje.

"Uno tranquilito en el sauna y... ¿QUÉ FUE MANO? Jefferson Farfán. Ya te olvidaste cuando me pedías que vaya a cantar al búnker".

Pero no se quedó solo en palabras. Hart publicó capturas de pantalla mostrando el número de reproducciones de una de sus canciones en YouTube y la comparó con las vistas del podcast de Farfán y Roberto Guizasola.

Mario Hart le responde a Jefferson Farfán por criticar su carrera musical.

En medio de la controversia, Farfán reaccionó de inmediato y no dudó en trolear al exintegrante de 'Esto es Guerra'. A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista, fiel a su estilo, tomó con humor la respuesta de Mario Hart.

"Chato, no seas malo pe causa, lo que tú tienes de vistas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa. Pero igual, cantas bien feo", escribió el exseleccionado nacional, acompañado de emojis de risa.

Sin embargo, Mario Hart llevó la conversación a otro nivel al retar a la 'Foquita' con una peculiar apuesta. El piloto desafió al exfutbolista a un duelo de penales con un premio en juego

"Ya mucho bla bla bla!!! 10 penales, te tapo 3 y me das tu mionca nueva una semana y vuelves a bailar el Toto! 8 goles y te canto gratis en el búnker que tanto me has pedido!! O te chupas??? @jefferson_farfan_oficial", escribió Hart, dejando en el aire la expectativa sobre si Farfán aceptará el reto.