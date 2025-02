"Estoy dispuesto a irme preso": Giacomo Bocchio y su postura sobre los baños inclusivos

El reconocido chef Giacomo Bocchio vuelve a estar en el centro de la polémica al manifestar su desacuerdo con los baños inclusivos. En una entrevista para el podcast 'Restaura2', el chef peruano expuso su postura sobre este asunto, que ha generado un intenso debate en la sociedad peruana. Su declaración ha reavivado las discusiones sobre la inclusión y los derechos de las personas en el país.

En una reciente entrevista para el podcast 'Restaura2', el exjurado de "El Gran Chef Famosos", Giacomo Bocchio, también se pronunció sobre los baños inclusivos y dejó en claro que está completamente en contra de esta medida. Incluso aseguró que está dispuesto a enfrentar problemas legales para proteger a su familia.

Su declaración más fuerte llegó después cuando el reconocido chef aseguró que estaría dispuesto a enfrentar medidas legales por proteger a su familia.

"Mi familia ya sabe, si mi sobrina entra al baño en el aeropuerto, yo me voy a parar en la puerta de ese baño y estoy dispuesto a irme preso, pero no voy a dejar que un hombre entre si mi sobrina está dentro" , sentenció.

Durante la misma entrevista, Bocchio respondió con firmeza a quienes lo critican. Según él, no tiene nada en contra de las personas homosexuales y hasta cuenta con varios amigos dentro de la comunidad.

"La gente que me conoce de verdad sabe que eso es falso. Mi equipo de trabajo es un 90% de mujeres, capaces y poderosas" , comentó Bocchio. "Básicamente, todas son mujeres".

Además, reafirmó que mantiene una buena relación con personas de la comunidad LGBT+, aunque su postura está influenciada por su fe.

La controversia surgió cuando el influencer Josi Martínez, quien participó en "El Gran Chef Famosos", denunció que Bocchio lo trató de manera distinta en comparación con otros concursantes. Según su testimonio, el chef fue el único jurado que no se acercó a felicitarlo tras la eliminación de un compañero.

"Cuando eliminan a alguien y se queda otra persona, los jurados se acercan a felicitarlo. Pero cuando eliminaron a Santi y me quedé yo, Nelly y Javier me felicitaron, pero este señor no se acercó", reveló Josi Martínez. También aseguró que la producción del programa evitó mostrar esa escena en televisión.