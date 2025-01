¿Se acabó el amor? Josi Martínez habría terminando con su novio y Ric la Torre presenta las PRUEBAS

Josi Martínez y Román Lardizábal eran una de las parejas más sólidas de las redes sociales y contaban con una gran legión de seguidores. Sin embargo, el romance entre los influencers habría llegado a su fin, ya que el joven peruano gritó soltería en TikTok y eliminó todas las fotos con el venezolano.

¿Josi Martínez terminó con su novio?

El influencer Ric La Torre mostró un fragmento de un video que Josi publicó en sus redes sociales, donde aparece bailando una canción de Bad Bunny que hace referencia a la soltería.

"Aprovéchame que estoy soltero. Te voy a llevar a PR todo el finde, después de mí vas a borrar Tinder, estoy suelto...", dice la letra de la canción que bailó Josi.

En esa misma línea, Ric reveló que Josi ha eliminado todas las fotos con Román desde hace aproximadamente tres semanas. Verificando su cuenta de Instagram, se percató de que ambos ya no se siguen en redes sociales.

Por si fuera poco, Román Lardizábal se ha dejado ver de fiesta durante el fin de semana, lo cual marcaría su regreso a la soltería después de varios años de relación con Josi Martínez.

La pelea de Josi y Román

Josi Martínez estuvo en medio del ojo público el año pasado debido a la difusión de un video íntimo donde aparece teniendo una tensa discusión junto a su actual pareja, Román Lardizábal.

Como se recuerda, el exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' informó mediante sus redes sociales que su novio había sido víctima del robo de su celular y que, a raíz de ello, los venían extorsionando con publicar videos de alto calibre si no pagaban una fuerte cantidad de dinero.

Al respecto, Lardizábal decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse y descartar que el material audiovisual en cuestión no se trataba de contenido sexual sino de momentos tensos entre ellos que debió quedar en cuatro paredes.

Sin embargo, a las pocas horas de este pronunciamiento, se difundió en TikTok un video en el que se puede oír una fuerte discusión entre Román Lardizábal y Josi Martínez, pero lo que llama aún más la atención fueron las palabras del exchico reality.

Y es que en medio de la tensa pelea, él le pide a su novio que no lo deje solo. No obstante, al notar que este no le hace caso, Josi no tiene mejor opción que amenazar a Román con quitarse la vida si decide dejarlo. Todo ello en medio de lágrimas y gritos.

No cabe duda que la relación de Josi Martínez y Román Lardizabal es una de las más polémicas de redes sociales, pero habría llegado a su fin ya que Ric la Torre reveló que los influencers habrían dado por terminado su romance.