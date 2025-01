¡Qué fuerte! La Uchulú revela que casi muere al tomar un medicamento al que es alérgica

La Uchulú se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la farándula peruana. Recientemente, la influencer trans reveló que es alérgica a un medicamento y, debido a ello, casi pierde la vida cuando era niño, ya que se lo inyectaron sin prever la mala reacción.

La mañana de ayer, la influencer de Pucallpa decidió interactuar con sus seguidores abriendo una caja de preguntas en Instagram. Varias personas le dejaron sus consultas, pero una de ellas destacó al preguntarle si es alérgica a algo.

La Uchulú, fiel a su estilo, respondió de forma irreverente y sarcástica, pero también dio a conocer un pasaje anecdótico de su infancia, ya que casi pierde la vida cuando le inyectaron un medicamento al que era alérgica sin saberlo.

Uchulú casi muere por alergia a medicamentos

La Uchulú impactó a todos al someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Sin embargo, parece que no está muy contenta con el resultado y ha expresado su deseo de realizarse nuevas cirugías estéticas para seguir moldeando su figura y lograr tener el cuerpo de sus sueños.

La influencer de Pucallpa se presentó en el programa América Hoy y lució un espectacular vestido que resaltaba su figura. Además, confesó en una transmisión en vivo que aún está en proceso de recuperación y que su madre la apoya en todos los cuidados que necesita.