Nueva ruta y modificaciones en el Metropolitano a partir del 28 de diciembre: Conoce los detalles

A partir del 28 de diciembre, el Metropolitano implementará importantes cambios para mejorar el transporte en la capital. Tras el inicio de operaciones con periodo de prueba del nuevo terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una nueva ruta, ajustes en los horarios y nuevas paradas en los servicios que ofrecen los buses.

Cambios en la Ruta B

Desde el 28 de diciembre, la ruta B del Metropolitano verá reducido su recorrido. Antes, cubría el trayecto desde Plaza de Flores en Barranco hasta Los Incas en Comas. Ahora, solo irá desde la terminal Chimpu Ocllo hasta la Estación Central en el Cercado de Lima. Según la ATU, este cambio busca mejorar los tiempos de viaje y la experiencia de los usuarios. Aquí están las nuevas paradas:

Chimpu Ocllo (Estación inicial)

Los Incas

Andrés Belaunde

22 de Agosto

Universidad

Naranjal

Izaguirre

Pacífico

Independencia

Los Jazmines

Tomás Valle

El Milagro

Honorio Delgado

UNI

Parque del Trabajo

Caquetá

Dos de Mayo

Quilca

España

Estación Central

Horarios de la Ruta B. A pesar de la reducción en el recorrido, los horarios de la ruta B se mantienen. Por ello, estos serían de la siguiente manera:

Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábados: 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Domingos: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

La ATU explicó que quienes usen el servicio regular B y luego hagan transbordo al Expreso 1 podrán recorrer todo el trayecto desde Chimpu Ocllo hasta el terminal Matellini en 80 minutos, ahorrando 12 minutos.

Nuevo Terminal Chimpu Ocllo: Expreso 13

El nueva estación en Carabayllo es un gran avance para el transporte en Lima Norte. Desde su inauguración el 21 de diciembre, el terminal está en periodo de prueba. En esta fase, a partir del 28 de diciembre comenzará a operar el Expreso 13, que va ir desde Chimpu Ocllo hasta la estación Central. Tendrá paradas en las estaciones Belaunde y UNI y funcionará de lunes a viernes de 5 a.m. a 10 a.m.

En el sentido contrario, irá desde la estación Central hasta la terminal Chimpu Ocllo, parando en la estación Los Incas. El horario será de 5:50 a.m. a 10 a.m.. La frecuencia de paso de los buses será de tres minutos, beneficiando a más de 4 mil usuarios al día.

🙌🏻 ¡Seguimos trabajando para ti! Con el inicio de operaciones del terminal Chimpu Ocllo, optimizamos lo servicios de la ruta B, el Superexpreso Norte y el Expreso 1; y a estos logros se suma el nuevo Expreso 13. Entérate de todos los detalles aquí: 📍 🚌https://t.co/izqcTCDoxM pic.twitter.com/NDk4tqy4Q4 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 26, 2024

Ampliación del horario del Expreso 1

El Expreso 1 extenderá sus horarios de operación. Ahora funcionará de manera continua, eliminando las pausas en las horas punta. El nuevo horario, a partir del 28 de diciembre, será:

Lunes a viernes: Chorrillos-Lima: 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y Lima-Chorrillos: 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Sábados: Chorrillos-Lima: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y Lima-Chorrillos: 6:30 a.m. a 9:00 p.m.

La ATU espera que esta ampliación beneficie a alrededor de 2,000 usuarios diarios, conectando el norte y el sur de Lima de manera más eficiente.

Desde el 28 de diciembre, el Expreso 1 incluirá nuevas paradas en las estaciones Terán (Chorrillos) y Estadio Unión (Barranco) en ambos sentidos, además de las estaciones existentes: Central, Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio, Balta y el terminal Matellini.

Superexpreso Norte

El Superexpreso Norte tendrá nuevas paradas desde el 28 de diciembre. Los buses de este servicio pararán en las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, en el sentido de la estación Central hacia Naranjal. El horario será de lunes a viernes, de 5:30 a.m. a 10:00 a.m..



De la misma manera, parará en dichas estaciones entre las 4:30 p. m. y las 8:30 p. m., con dirección del terminal Naranjal hacia la estación Central. Es importante recordar que el servicio Superexpreso Norte también inicia su recorrido desde la estación 22 de Agosto, en Comas, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m..

En resumen, con estos cambios, que serán desde el 28 de diciembre, la ATU busca mejorar la conectividad y eficiencia del transporte público en Lima y Callao. Así que prepárate para estos ajustes y disfruta de un viaje más rápido y eficiente.