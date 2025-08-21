RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Crecimiento empresarial!

New Athletic celebra 20 años y abre una sede corporativa que marca su salto a la gran liga empresarial

La nueva sede en San Isidro incluye tienda insignia y zona de experiencia, consolidando la evolución de New Athletic hacia una marca deportiva con proyección internacional.

Nueva sede corporativa en San Isidro de New Athletic
Nueva sede corporativa en San Isidro de New Athletic (Foto: Difusión)
21/08/2025

La marca deportiva peruana New Athletic celebró sus dos décadas de historia con la inauguración de su nueva oficina corporativa en San Isidro. El moderno espacio, ubicado en Av. Javier Prado Este 1450, integra una zona de experiencia para clientes y su tienda insignia, consolidando la transición de la compañía de emprendimiento familiar a corporación con proyección internacional.

Evento inaugural

El evento reunió a colaboradores, socios estratégicos e invitados especiales, entre ellos el Dr. Raúl Canelo, quien acompañó a los fundadores Silvio Vila Huanca y Nancy Véliz Ticse en el corte de cinta y el recorrido inaugural.

 "Esta nueva sede es una declaración de nuestro compromiso con la innovación, la experiencia de marca y el crecimiento sostenible", señaló Vila durante la ceremonia.

Fundada en 2005 como un pequeño negocio en el centro de Lima, New Athletic ha crecido hasta posicionarse entre las principales marcas deportivas del Perú. Hoy suma más de 42 tiendas en ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo e Iquitos, respaldadas por una sólida red de distribuidores y mayoristas. En el plano internacional, la compañía ya pisa fuerte en Argentina, Bolivia y Ecuador, de la mano de socios estratégicos.

New Athletic celebra 20 años

Compromiso con el deporte y el país

La marca ha vestido a clubes históricos como Cienciano, ADT, Sport Huancayo y Los Chankas, y mantiene una alianza con la Federación Peruana de Vóley, vistiendo a las selecciones nacionales.

Uno de los pilares de su éxito es su gobierno corporativo familiar: los fundadores, junto a sus tres hijos, lideran la empresa combinando visión estratégica con valores que fortalecen la cultura y el liderazgo interno.

Con su nueva sede en San Isidro, New Athletic busca consolidar su presencia en el mercado peruano, proyectarse como empleador atractivo y seguir impulsando el deporte y la economía del país.

