Jefferson Farfán afirma que Mario Hart no tiene talento para la música: "No canta, dos vistas nomás tiene"

En las últimas semanas, Jefferson Farfán ha llamado la atención del público por su relación con Xiomy Kanashiro. Ahora, en su programa 'Enfocados' de streaming llamó la atención por su burla al talento de Mario Hart para cantar.

Hace casi un año, Jefferson Farfán lanzó su podcast 'Enfocados' donde tuvo a Yaco Esnekazi en su programa donde hablaron sobre el espectáculo y el fútbol. Es así como comentaron sobre Mario Hart y el pelotero no dudo en reírse, ya que si bien es buen corredor de autos, no tendría talento para la música.

Farfán opinó sobre la faceta musical de Hart: "No seas malo, ese no canta ni mier..., no seas malo, pues. No seas malo, pues hermano, el huev... a la gente, no canta ni mier...". Al consultarle sobre la canción 'Yo no fui' expresó: "Dos vistas nomás tiene, este tema nomás. No seas malo, hermano (...) en el canto, él sabe que no está pues".