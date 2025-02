Johanna San Miguel bromea sobre su reencuentro con Stefano Salvini: "Me vino a devolver el taper"

En los últimos días, Johanna San Miguel ha generado revuelo en redes sociales tras aparecer en varios videos junto a su expareja, el actor Stefano Salvini. Estas imágenes avivaron las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. Ahora, la actriz ha decidido pronunciarse y sorprender a más de uno con sus declaraciones.

Durante una reciente entrevista en "Magaly TV: La Firme", la conductora de "Esto es Guerra" rompió el silencio y habló sobre su reencuentro con Stefano Salvini. Con el humor que la caracteriza, Johanna aprovechó para bromear sobre la situación, evitando dar detalles concretos sobre el tipo de relación que mantienen actualmente.

"¿Te he visto con el chibolo?", le preguntó Magaly Medina. A lo que San Miguel respondió: "Ya no es un chibolo, tiene 32 años". Ante la insistencia sobre el motivo de su reencuentro, la conductora siguió bromeando: "¿Qué imágenes tienes? Ah, fue otro día". Incluso, cuando la conductora le sugirió que Salvini podría haber ido a su casa a devolverle un táper, Johanna continuó con la broma y afirmó: "Exactamente, me vino a devolver el táper".