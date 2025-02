Angie Jibaja impacta al anunciar su nueva vida como Testigo de Jehová: "Ya no me siento sola"

Desde finales del 2024, Angie Jibaja ha experimentado un giro radical en su vida. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la exmodelo compartió con sus seguidores como cambio su vida su decisión de bautizarse como Testigo de Jehová. Según reveló, esta transformación le ha permitido encontrar tranquilidad y sentirse parte de una familia espiritual.

Por medio de su cuenta de Facebook, la exmodelo publicó una fotografía junto a un extenso mensaje en el que detalló su proceso de conversión. En el texto, recordó que desde el año pasado ha estado estudiando la Biblia, lo que la llevó a tomar la decisión de bautizarse.

"Tanto tiempo sin publicar nada. Bueno, ya pasó un año desde que estuve publicando de las cosas que estudiaba de la Biblia. En septiembre del año pasado, gracias al amor y misericordia de Jehová, me bauticé como Testigo de Jehová y hoy soy parte de este bello pueblo" , expresó.

Además, Jibaja destacó la importancia del apoyo que ha recibido de su comunidad religiosa y de las personas que la han acompañado en esta nueva etapa. En su post, también explicó que, a través de la religión ha logrado una nueva forma de apoyo.

"Ya no me siento sola. Yo siempre les estaré agradecida a ustedes, me apoyaron siempre, y gracias a Dios los tuve conmigo. Apoyo 100% el Reino de Dios. Como les dije, Jesús es el gobernante en los cielos y pronto lo será aquí en la tierra", agregó en su publicación.