Evelyn Vela DESTRUYE a Melissa Klug y sus hijas tras polémica: "Tragaban gratis en mi restaurante"

La pelea entre Evelyn Vela y Melissa Klug continúa intensificándose en redes sociales, y ahora las hijas de ambas se han visto involucradas. Luego de que Samahara interviniera para defender a su madre, Evelyn Vela no se quedó tranquila y lanzó fuertes acusaciones contra la familia de su ex amiga Melissa Klug.

Desde hace unos días, ambas vienen lanzando fuertes mensajes a través de redes sociales. Evelyn ha sido una de las más entusiastas. "Hay gente que cree que una es gafa y no se da cuenta de su toxicidad", escribió.

Melissa no se quedó atrás y, pese a estar de viaje por Nueva York junto a sus hijos, se dio tiempo de responder a Evelyn con una frase que deja ver que ha dejado su amistad completamente en el pasado y actualmente no tiene ningún vínculo con ella.

Los ataques de Evelyn Vela hacia Melissa y sus hijas no quedaron en simples publicaciones, ya que también se dedicó a responder algunos comentarios donde internautas afirmaban que ella se aprovechó de la popularidad de Melissa Klug.

La popular 'Reina del Sur' afirmó que Melissa, Samahara y sus hermanas están buscando escándalos para pasearse por diversos canales de televisión, pero ella no se prestará para eso. Además, lanzó una dura revelación.

La mañana de ayer, Samahara declaró para el programa América Hoy y desató polémica, ya que acusó a la hija de Evelyn Vela de haber roto la amistad con su madre, Melissa Klug, por haberse metido con el novio de su hermana.

Sin embargo, estos comentarios no le hicieron gracia a Evelyn Vela, quien salió a defender con toda su artillería a su hija. Según dijo, su hija no pertenece a la farándula y minimizó la acusación en su contra de ser una "robanovios".

"No puedo poner a mi hija en el mismo nivel. Anne es educada, estudiosa y no necesita de escándalos para poder comer, ella tiene una imagen muy limpia. Yo estoy en la TV por 'loca', no porque coma de esto. ¿Quién entiende a esa chiquita, no? Dice que era su ex, entonces, ¿cómo le quitó algo?", dijo Evelyn en diálogo con el diario Trome.