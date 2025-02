Yahaira Plasencia sobre looks de 'Premio Lo Nuestro 2025': "Yo se llevar bien el negro"

Yahaira Plasencia vivió un incómodo momento al ser troleada por los conductores del programa América Hoy luego de decir que sabe llevar bien el color negro. La cantante de salsa se mostró incómoda y casi se retira del set.

Durante una secuencia de América Hoy, se estaban evaluando los looks de Premio Lo Nuestro 2025. En cierto momento, comentaron el outfit de Laura Pausini, quien usó un hermoso vestido negro.

Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando Yahaira dijo que el negro es un color muy bonito, pero hay que saberlo llevar. Edson Dávila le respondió: "¿Tú lo has sabido llevar?", posiblemente en referencia a su expareja Jefferson Farfán.

Yahaira hizo un ademán de irse del programa en vivo, pero luego volvió a sentarse y aclaró que se refería al color negro en cuanto a la ropa.

La cantante Yahaira Plasencia volvió a ser el centro de atención luego de que le preguntaran sobre la reciente separación de su expareja Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. En el programa "América Hoy", la 'Reina del Totó' dejó en claro que ese tema no es de su interés, pero no dudó en mandar un curioso mensaje.

Al ser consultada sobre la relación fallida de su ex Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro, Yahaira Plasencia fue tajante y aseguró que lo que haga o deje de hacer el exfutbolista no tiene importancia en su vida.

"Esa persona no está en mi vida hace cinco años, no es un tema relevante para mí, cada persona actúa como quiere actuar y está bien", dijo firme la intérprete de "Y le dije no".

Sin embargo, luego lanzó una frase que muchos interpretaron como un dardo directo para su expareja la 'Foquita'.

"No sé por qué no le duran las parejas (a Jefferson Farfán). Lo conozco, pero preferiría no decir lo que pienso porque no es un tema relevante en mi vida. Yo le deseo el bien a todo el mundo, si encuentran el amor que lo disfruten y si han terminado o no, por algo también será, así es la vida", agregó la salsera con una sonrisa.