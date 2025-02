Yahaira Plasencia tras separación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: "Por algo será"

La cantante Yahaira Plasencia volvió a ser el centro de atención luego de que le preguntaran sobre la reciente separación de su expareja Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. En el programa "América Hoy", la 'Reina del Totó' dejó en claro que ese tema no es de su interés, pero no dudó en mandar un curioso mensaje.

Yahaira Plasencia sobre corta relación que tuvieron Farfán y Xiomy

Al ser consultada sobre la relación fallida de su ex Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro, Yahaira Plasencia fue tajante y aseguró que lo que haga o deje de hacer el exfutbolista no tiene importancia en su vida.

"Esa persona no está en mi vida hace cinco años, no es un tema relevante para mí, cada persona actúa como quiere actuar y está bien", dijo firme la intérprete de "Y le dije no".

Sin embargo, luego lanzó una frase que muchos interpretaron como un dardo directo para su expareja la 'Foquita'.

"No sé por qué no le duran las parejas (a Jefferson Farfán). Lo conozco, pero preferiría no decir lo que pienso porque no es un tema relevante en mi vida. Yo le deseo el bien a todo el mundo, si encuentran el amor que lo disfruten y si han terminado o no, por algo también será, así es la vida", agregó la salsera con una sonrisa.

Yahaira aconseja a Xiomy Kanashiro

Aunque Yahaira Plasencia no mencionó directamente a Xiomy, sí aprovechó la ocasión para opinar sobre el tema de las relaciones y la importancia de ser reconocida por una pareja.

"Yo creo que una mujer no se tiene que sentir ni más ni menos cuando un hombre te oficializa, porque para empezar, no te está oficializando el rey de España ni Dios", dijo la cantante para "América Hoy", dejando en claro que una mujer debe valorarse por sí misma.

Además, señaló que la seguridad y autoestima de una persona no pueden depender de si una pareja la hace pública o no.

"Una mujer se tiene que sentir bien consigo misma en todo aspecto, sin necesidad de que alguien venga y te oficialice. Cada persona lleva su relación como cree", añadió la artista.

Otro tema que tocó la cantante fue el intento de algunos empresarios de juntarla en eventos con Xiomy Kanashiro. Yahaira fue clara y aseguró que no piensa prestarse para generar morbo.

"Yo entiendo el trabajo de cada persona porque yo empecé así también. Todo bien, pero no quiero que creen show o morbo de eso porque no quiero estar metida en algo que hace mucho tiempo no está en mi vida", afirmó.

Incluso, reveló que ha pedido expresamente que no quiere que la involucren con gente que no conoce o que no tiene nada que ver en su vida.

Con estas declaraciones, Yahaira Plasencia deja claro que su etapa con Jefferson Farfán quedó en el pasado y que prefiere mantenerse al margen de cualquier escándalo, como su reciente ruptura con Xiomy Kanshiro, que lo involucre.