Deysi Araujo revela dura traición de su expareja antes de casarse: "Se fue a otra cama"

La modelo y ahora empresaria, Deysi Araujo, continúa en el ojo público tras el lanzamiento de su nuevo emprendimiento de marcianos a 15 soles y ser victima de un robo mientras grababa un reportaje. Sin embargo, en esta ocasión, sus declaraciones sobre su vida amorosa fueron las que generaron revuelo. Durante una entrevista, Araujo reveló que estuvo a punto de casarse, pero descubrió una traición días antes del compromiso.

En conversación con el programa "Contra el Tráfico", la pelirroja narró un episodio que marcó su vida sentimental. Según relató, mientras celebraba su primera comunión y confirmación, recibió un mensaje inesperado que evidenciaba la infidelidad de su entonces pareja.

"Cuando yo hice mi primera comunión y confirmación, salía de la iglesia y me llega un audio que me dicen: 'anoche él durmió conmigo'. Yo le creí porque esa noche habíamos estado juntos en la iglesia y lo vi con la misma ropa. La chica me dio detalles y todo tal cual", explicó.