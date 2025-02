Samahara Lobatón sobre chats filtrados de Bryan Torres: "No pongo las manos al fuego por nadie"

Samahara Lobatón se pronunció tras la difusión de unas conversaciones que vincularían a su pareja, Bryan Torres, con una presunta infidelidad. Hace unas horas, se filtraron supuestos chats entre el cantante y una joven identificada como Hellen, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

En una reciente entrevista, para el diario Trome, la hija de Melissa Klug fue consultada sobre el escándalo y dejó en claro que su relación sigue estable, además de recalcar que no es su responsabilidad dar explicaciones.

"Estamos súper bien, súper tranquilos. Quien debe aclarar esto no soy yo, es él. Él es el involucrado, no yo. Pero como dije, mi familia está bien, estamos estables. La base de nuestra relación es la comunicación. La tranquilidad y la paz de mis hijas no están en juego por nadie" , afirmó.

Además, Samahara reveló que lleva un año en terapia, lo que le ha ayudado a fortalecer su relación. A pesar de los rumores, expresó que confía en Bryan Torres, aunque dejó en claro que no pondría las manos al fuego por nadie.

"No pongo las manos al fuego por nadie, solo por mis hijas. Pero sí confío en él. Tenemos muchísima comunicación, hablamos todo el día cuando no está en Lima" , agregó.

Por su parte, Bryan Torres también se pronunció para desmentir su supuesta infidelidad. A través de redes sociales, el cantante negó conocer a la joven con la que se le ha vinculado y aseguró que está cansado de aclarar situaciones que no son reales.

"No soy yo, amigo, son editados. Estoy tranquilo, enfocado en mi trabajo y mi familia. En otro momento quizás hubiera salido a responder, pero eso me quita energía. Seguiré en lo mío. (...) No la conozco, nunca la he visto, nunca he conversado con ella, no sé de dónde sale todo eso", declaró en conversación con un tiktoker.