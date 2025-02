¿Yahaira Plasencia compartiría escenario con Xiomy Kanashiro? Esto respondió la cantante

El estreno de la nueva temporada de "América Hoy" tuvo como invitada especial a Yahaira Plasencia, quien sorprendió con sus declaraciones sobre su carrera y los rumores que la rodean. Durante la entrevista, fue consultada sobre la breve relación de su expareja Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro y sobre la posibilidad de compartir escenario con la bailarina.

Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

El tema surgió cuando, en "América Hoy", Janet Barboza le preguntó directamente qué opinaba sobre la relación que tuvo el futbolista con Xiomy, generando gran expectativa en el set.

"Cuando uno tiene el amor enfrente, se tiene que celebrar, se tiene que disfrutar, y si ellos han encontrado eso, bienvenido sea y que les vaya muy bien", respondió Yahaira, dejando claro que no le afecta lo que haga su expareja.

Pero la conversación no quedó ahí, pues Janet dijo que se había enterado que en un concierto en Iquitos, Yahaira no habría querido estar en el mismo escenario con Xiomy Kanashiro. La salsera no tardó en responder y negó que haya tenido un problema personal con Xiomy Kanashiro.

"No, jamás. Yo siempre he dicho que cuando voy a conciertos y hay prensa, yo voy, subo, canto, bajo y me retiro", explicó, dejando en claro que no le interesa el morbo ni las polémicas.

Yahaira sobre compartir escenario con Xiomy

Janet continuó con la conversación y le recordó que ella tiene derecho a decidir con quién compartir escenario.

"Ahora, Yahaira, estás en todo tu derecho de no querer compartir escenario con nadie", comentó la conductora. "No", respondió tajante la cantante. Incluso, Barboza le hizo una sugerencia con un toque de ironía: "Y si quieren juntarlas, que te paguen más".

Ante esto, Yahaira explicó que no le interesa que la vinculen con polémicas y que prefiere enfocarse en su trabajo.

"Sí, no, lo que pasa es que a mí no me gusta ser la comidilla o el morbo de cosas. Entonces, cuando los empresarios tratan de hacer ese tipo de cosas, yo me voy a un lado y simplemente yo voy, canto, hago mi espectáculo, me bajo y me voy. (Te quisieron sorprender, me parece) Así es", aseguró la artista.

Micheille Soifer también opinó sobre la relación de Xiomy y Farfán

Por su parte, Micheille Soifer también fue consultada sobre la relación entre Farfán y Kanashiro, y aunque dijo no estar enterada de todos los detalles, dio su opinión sobre la separación.

"Yo no estuve al tanto, al contrario. Considero a Jefferson un amigo, no tan cercano, pero por algo es. O de repente ha habido muchas críticas, son muchas opiniones que han hecho que se separen, porque también puede pasar", comentó Soifer.

Con estas declaraciones, Yahaira dejó en claro que no tiene problemas con Xiomy, pero tampoco se prestará para generar controversia o alimentar rumores. Por ahora, la salsera sigue enfocada en su carrera y en sus proyectos.