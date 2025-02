Samahara Lobatón se pronuncia tras rumores de INFIDELIDAD de Bryan Torres: "Él es mi marido"

Samahara Lobatón no tardó en reaccionar luego de que se filtraran supuestos chats comprometedores de su pareja, Bryan Torres, con una joven llamada Hellen. Las imágenes difundidas en redes sociales generaron especulaciones sobre una posible infidelidad, lo que desató polémica entre sus seguidores y medios de entretenimiento.

Ante la controversia, la influencer decidió pronunciarse y dejó en claro que su relación con Bryan sigue firme. Aunque evitó referirse directamente a las acusaciones, defendió su vínculo con el padre de su hija y restó importancia a la situación, minimizando los rumores sobre un distanciamiento entre ambos.

"Jajajajaja ay ya basta. No nos seguimos nunca, eso no es novedad. Él es mi marido, socio, futuro esposo, padre de mi hija, si lo sigo o no, es irrelevante", dijo la influencer a modo de respuesta en el portal Instarándula.