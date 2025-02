Milett Figueroa recibe romántico gesto de Marcelo Tinelli en su debut en "América Hoy": "Te amo mucho"

Milett Figueroa arrancó con pie derecho su nueva etapa como conductora de "América Hoy" y, en medio de su debut, recibió un romántico detalle de Marcelo Tinelli, dejando en claro que su relación sigue firme a pesar de los rumores. La modelo no solo habló sobre el presente de su carrera, sino que también respondió sobre su vínculo con el reconocido presentador argentino.

El romántico detalle de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa

La gran sorpresa de "América Hoy" llegó cuando Edson Dávila, más conocido como Giselo, reveló un gesto especial de Marcelo Tinelli hacia Milett Figueroa.

"Yo quiero romper con estos rumores. No saben. Se comunicó con producción Marcelo Tinelli anoche y miren lo que le ha mandado a Milett Figueroa", anunció Edson mientras cargaba un hermoso arreglo floral.

10.02.25 | Marcelo Tinelli sorprende a Milett Figueroa con arreglo de flores en su debut como conductora en "América Hoy". Fuente: América Hoy pic.twitter.com/0aWOFj9sR5 — @ghelanma (@ghelanma) February 10, 2025

La reacción de Milett fue inmediata, ella se rió y se mostró emocionada, pero dudó si el regalo realmente era de Marcelo. Ethel Pozo aclaró que sí era de él.

"En la televisión hemos visto tanto, que uno cree que no. Pero de verdad, se ha contactado ayer, 11 de la noche, con el productor y le dijo: 'Quiero mandar, quiero estar presente, las flores y todo'. Entonces sí, lindo", comentó.

Milett Figueroa fue sorprendida con romántico detalle por Marcelo Tinelli.

Finalmente, Milett Figueroa leyó el mensaje de Marcelo Tinelli que acompañaba el arreglo de flores. La modelo leyó la dedicatoria con una sonrisa.

"Amor mío, que tengas un gran debut en 'América Hoy'. Estoy feliz y orgulloso de verte brillar en tu país. Te amo mucho. Marcelo", citó la modelo con una gran sonrisa. Además, reveló que Tinelli suele tener estos gestos románticos. "Él siempre me manda jazmines, que me encantan los jazmines, y las rosas también me gustan mucho. Y agradezco muchísimo ese amor y ese apoyo porque es fundamental, que no te corte las alas, sobre todo", finalizó.

Milett aclara rumores sobre su relación con Tinelli

Desde hace algunos días, han circulado especulaciones sobre Marcelo Tinelli y una supuesta cercanía con otra mujer, pero Milett Figueroa no dudó en aclarar la situación y reafirmar que su relación marcha bien.

"Uno siempre está expuesto, nuestra relación es pública. Me comenta sí, una cosa, otra cosa. De hecho, es parte de ser figura pública. Sobre todo, como nosotros compartimos nuestro amor, estamos expuestos a esos comentarios, pero como pueden ver estamos súper bien. Estamos muy contentos, cada uno disfrutando de su trabajo", aseguró la ex Miss Supertalent of the World.

Sobre el apoyo que Marcelo le brinda en este nuevo reto televisivo en Perú, la modelo reveló que su pareja siempre la aconseja.

"Él me aconseja un montón, me sugiere muchas cosas también. Nunca he perdido de vista mis sueños y mi futuro. Realmente a mí me encanta, disfruto mucho de mi trabajo. Yo me deprimo cuando no trabajo. Me gusta trabajar", expresó Milett, dejando claro que su carrera es su prioridad.

Con este detalle, Marcelo Tinelli dejó en claro que, pese a los rumores, su relación con Milett sigue firme y llena de amor.