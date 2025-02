¡Llegó al Perú! Milett Figueroa responde si regresó para ser conductora de TV: "Estoy feliz"

Después el gran revuelo que ha hecho en Argentina, Milett Figueroa llegó hoy al Perú de manera sorpresiva. La actual de pareja de Marcelo Tinelli respondió la razón de su regresó y por cuánto tiempo se estaría quedando ¿También llegará su novio?

¿Milett Figueroa llega para ser conductora?

La modelo Milett Figueroa sorprendió con su llegada al Perú, donde las cámaras de 'Amor y Fuego' la entrevistaron en el aeropuerto de Jorge Chávez. Aunque al ser preguntaba sobre su relación con su pareja Marcelo Tinelli y su permanencia en la segunda temporada de 'Los Tinelli', no quiso dar ninguna respuesta.

"¿Tú amas a Tinalli?", pregunta el reportero y Milett responde: "Chicos me pueden dejar pasar por favor, perdón que no me pueda quedar conversando, pero me tengo que ir volando a descansar. Después conversamos, gracias por venir. Ya voy a ir al programa para conversar, este es una entrevista intempestiva"

Aunque no quiso dar una respuesta sobre su relación sentimental, Milett fue consultada sobre su estadía en el Perú. La modelo expresó sentirse emocionada de volver a su país después de mucho tiempo. Incluso, el reportero ayudó a descargar las maletas en el auto de su familia.

"Veremos, no quiero decir nada, no puedo, no me autorizan. lo que estoy feliz es de llegar, disfrutar (...) Feliz de llegar a mi país que amo tanto", expresó.

¿Qué opinó Rodrigo y Gigi?

Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron sorprendidos con la buena manera en la que les ha respondido durante toda la entrevista. Aunque no llegó a responder ninguna de sus preguntas, pero prometió estar pronto en su programa de TV.

"No ha sabido como responder (capaz le han dicho que no responda) nos ha toreado de buena manera, hasta buena onda me ha parecido" La mamá discreta, calladita. ¿Qué significa esto? que ella va ser la sorpresa que este lunes la anuncien, se fue la Brunella, una manera de llamar la atención es tener a Milett asegurada. Va empezar hablar de su romance, la televisión argentina va recoger todas las declaraciones. Gisela ha hecho inversión de traer a Milett", expresaron.

Finalmente, la modelo Milett Figueroa se encuentra feliz de haber regresado al Perú después de estar mucho tiempo en Argentina con su novio Marcelo Tinelli. Ahora, parece que los rumores de su ingreso como conductora al programa de 'América Hoy' son ciertos, tras su repentina llegada hoy al Perú.