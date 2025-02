Nilver Huarac revela que descubrió a Xiomy Kanashiro en 'Fiesta Karibeña': "Una de mis mejores talentos"

En los últimos días, Xiomy Kanashiro se ha convertido en portada de muchos medios tras su corta relación con Jefferson Farfán. En una entrevista, Nilver Huarac recuerda como logró descubrir el talento de la actual bailarina.

En el programa de 'América Hoy', compartieron una entrevista que realizaron a Nilver Huarac. El productor afirmó que fue él quien descubrió a la joven Xiomy Kanashiro cuando tenía tan solo 19 años y se convirtió en una de sus mejores pupilas.

Todo habría ocurrido cuando formaba parte del programa de 'Fiesta Karibeña'. Según reveló, en aquel momento la joven no estaba interesada en ser bailarina o entrar al mundo de la cumbia, ya que al parecer estaba enfocada en el deporte como voleibolista.

"Xiomy Kanashiro fue una de mis mejores pupilas, una de mis mejores talentos que he podido descubrir. Yo tenía un programa que se llamada 'Fiesta Karibeña' en Exitosa Televisón y la invité a algunos artistas Xiomy fue como parte del elenco de un grupo criollo. Nos contestó por teléfono diciendo que no le interesaba la cumbia, que no le interesaba ser bailarina, menos integrante de Alma Bella", expresó.