Leyla Chihuán rompe su silencio tras románticas fotos con joven mujer: "Estoy muy feliz"

Leyla Chihuán causó un gran revuelo en redes sociales tras la difusión de algunas fotos en su Instagram personal, donde se la veía muy feliz junto a una joven llamada Abril Cardenas. Aunque la excongresista había tratado de mantener su vida privada separada de su carrera pública, en una reciente entrevista con Verónica Linares decidió romper su silencio y hablar en detalle sobre su situación actual en el amor.

La exvoleybolista enfatizó en que se encuentra bastante feliz en esta nueva etapa de su vida y que a su edad no se le puede prohibir nada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La exvoleibolista Leyla Chihuán, que ha mantenido su vida personal alejada de la atención pública, compartió recientemente una imagen romántica con una joven en redes sociales. La foto, en la que ambas aparecen con las manos entrelazadas, fue acompañada por el mensaje "Disfrutando", un emoji de corazón y la canción 'Colgando en tus manos' sonando de fondo.

Ante las interrogantes surgidas por la publicación en 'La Linares', Chihuán expresó: "Yo solamente voy a decir que estoy muy feliz, estoy muy contenta. (Estoy) en una etapa de mi vida en la que me permite muchas cosas. Ya a esta edad, ¿qué me pueden prohibir?".

"No sé qué tan interesante o que tanto atraiga mi vida. Lo que pasa es que nunca he expuesto, nunca he dicho nada, siempre han jugado muchísimo con la especulación. ¿Qué tengo que decir para acabar con la especulación? Estoy bien, estoy feliz, que amo, me aman, que vivo en plenitud lo que soy y lo que siento. Si eso es de interés popular, créanme que soy muy feliz" , acotó Leyla Chihuán.

Leyla también habló sobre su vida amorosa. En una entrevista reciente, mencionó que actualmente está soltera, aunque no descarta la posibilidad de encontrar el amor.

"No le corro, he tenido mis momentos, he tenido mis etapas, he tenido mis amores, he tenido mis calentones, también. No le corro (al amor). Pero ahora estoy en una etapa en la que estoy tranquila", comentó.