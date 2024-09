¿Decepcionada? Janet Barboza hace dura confesión sobre su vida amorosa: "No creo en el matrimonio"

Janet Barboza volvió a remecer el espectáculo nacional en una reciente entrevista. Según la conductora de 'América Hoy', no cree en el matrimonio y eso no tiene nada que ver con las anteriores parejas que ha tenido. Conoce más detalles sobre la contundente decisión de no vestirse de blanco de la popular 'Rulitos'.

Janet Barboza no sueña con casarse

En una reciente entrevista que la conductora de televisión concedió a un diario local, confesó que se siente feliz trabajando en un magazine matutino, lo cual representaba un reto para ella. Además, dijo que hace oidos sordos cuando sus compañeros intentan buscarle una pareja a sus 50 años ya que ella no cree en el amor.

"No creo en el matrimonio, nunca he soñado con casarme, nunca me imaginé vestirme de blanco. Mi abuelito, que en paz descanse, siempre me decía 'tienes que ser independiente, profesional'", aclaró en conversación con Trome.

Otra revelación que Janet hizo fue sobre la decisión de tener a su única hija, Antonella Huárac Barboza. "Yo he tenido a mi hija porque quería tener una hija y ahí quedó todo", agregó.

En esa misma línea, Janet descarta que su decisión de no casarse tenga que ver con algo relacionado a sus pasadas relaciones, sino que siempre se ha visualizado como una mujer que no necesita una pareja a su lado.

"Estoy muy agradecida con las parejas que tuve porque cada una me ha enseñado algo diferente. He estado con esas personas porque me he enamorado, pero nunca me he visto formando una familia, casándome, teniendo hijos con ninguno de ellos. Siempre me he visto y visualizado independiente", concluyó.

¿Janet Barboza tendrá un 'colágeno'?

La popular 'Rulitos' fue consultada sobre si le atraen las personas menores que ella, a lo que aseguró que siempre es llamativo que un chibolo lance cumplidos. "La verdad es que un hombre joven siempre va a levantar tu ego de mujer, se siente increíble que un hombre joven te esté escribiendo, te esté piropeando", agregó.

Sin embargo al momento de ser consultado sobre si entablaría una relación sentimental con alguien menor se mostró dudosa en su respuesta, pero tampoco lo descartó al 100%.