Leyla Chihuán se luce en concierto con su nueva saliente: Fueron captadas agarradas de la mano

La exparlamentaria Leyla Chihuán parece estar más enamorada que nunca, ya que hace unos días se dejó ver junto a una joven, tomadas de la mano, ingresando a un concierto que se realizó en el Estadio Nacional. No es la primera vez que la deportista muestra afecto hacia esta joven.

Las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' captaron el preciso instante en que Chihuán y su acompañante hacían cola para ingresar al recinto y disfrutar de una noche llena de música y emociones.

Tanto la excongresista como su acompañante iban vestidas de negro y se mostraron muy emocionadas por el evento. Su presencia no pasó desapercibida entre los demás asistentes, quienes rápidamente las reconocieron.

Cabe resaltar que al concierto también asistieron otras reconocidas figuras del ambiente deportivo y de la farándula peruana, como Juan Manuel Vargas, los futbolistas Ángelo Campos y Aldair Rodríguez, el cantante de cumbia Deyvis Orosco y su pareja Casandra Sánchez de Lamadrid.

Hace unos meses, la exvoleibolista y excongresista Leyla Chihuán causó sensación en redes tras una romántica publicación en Instagram donde aparece junto a una joven mujer. En la imagen que compartió, Leyla, de 49 años, aparece con la joven Abril Cárdenas, quien forma parte de su equipo de trabajo. Ambas están entrelazando sus manos, lo que denota una gran complicidad.

No es la primera vez que ambas publican recuerdos juntas, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre la naturaleza de su relación. Leyla ha mantenido su vida personal bastante privada, pero esta imagen ha despertado el interés de sus seguidores.

Leyla habla sobre su vida sentimental. En una entrevista reciente, Leyla compartió que actualmente está soltera, pero no cierra la puerta al amor.

"No le corro, he tenido mis momentos, he tenido mis etapas, he tenido mis amores, he tenido mis calentones, también. No le corro (al amor). Pero ahora estoy en una etapa en la que estoy tranquila", comentó.