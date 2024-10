Yahaira Plasencia presenta su nuevo tema "Soltera" y una gran PRIMICIA en El Súper Show

Hoy en el programa radial de El Súper Show, Yahaira Plasencia llegó para presentar su más reciente producción musical "Soltera". Además, la salsera anunció en primicia varias sorpresas que viene preparando para todos sus seguidores.

La artista Yahaira Plasencia fue la invitada especial en el programa El Súper Show, donde se divirtió al máximo con los locutores Miguel Moreno y Andrea Torres. Hace unos días, la joven salsera estrenó su nueva canción "Soltera" y contó un poco más sobre esta producción musical que viene causando 'boom' entre sus fans.

"Esta canción 'soltera' la tengo desde el 2023, no la tenía claro si la sacaba o no. Este año decidí 'lo saco de todas maneras'. Habla de una mujer empoderada que no necesita de ningún hombre para salir adelante, como dice 'estoy soltera y pago con mi billetera'. Este proyecto es mío. Aquí en el Perú hay muchísimo talento como compositores, productores y muchos más", expresó.