Yahaira Plasencia sobre su nueva etapa como productora: "Al mando de mi propio barco"

Yahaira Plasencia es una cantante de salsa que ha venido avanzando en su carrera como solista hace muchos años. Aunque ha tenido muchas personas criticándola como artista, la joven ha seguido adelante y ahora habla sobre su nueva faceta como productora.

La joven artista acaba de lanzar hace unos días su nueva producción musical "Soltera". Yahaira Plasencia estuvo el último fin de semana en el programa El Reventonazo de la Chola y estuvo contando cómo ha venido trabajando en su último tema inédito, donde ella se ha encargado de cada decisión de la producción musical.

"Me demoré mucho sacando música, casi nueve meses, dije 'hay Dios ayúdame porque quiero hacerlo'. Llamaba compositores, llamaba a productores, qué opinas... yo estaba en el mando de mi propio barco, yo tenía que hacer todo y me gustó esa experiencia. Aprendí a conocer a una Yahaira que no conocía, que cuando se propone algo y quiere hacerlo, lo puede hacer y ese es el resultado 'Soltera' que es una canción que tiene toda mi esencia", cuenta.

La 'Patrona' expresó que se identifica mucho con esta canción actualmente y que ha demostrado a sus fans lo que quería, como la sensualidad, el baile y su estilo. Además, la joven artista reveló que en hoy día se siente más empoderada que nunca.

Durante el programa habló de muchos momentos de su vida, así como la relación que tuvo con el futbolista Jefferson Farfán. Además, Yahaira Plasencia reveló que ya se encuentra acostumbrada a las críticas y sabe que nunca va parar, debido a su actitud al inicio de su carrera musical.

"La crítica nunca va a parar. Ya me acostumbré a que la gente siempre esté, de alguna u otra manera hablando. Yo creo que se me ha juzgado distinto, pero no los culpo porque yo tomé actitudes que hizo pensar que yo era una persona creída. Tenía 22 años, no sabía como manejar todo lo que estaba pasando en ese momento. Lo único que hice fue ponerme un escudo para que no me hagan daño", expresó la cantante.