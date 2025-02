¡Otra vez Aldo Corzo! Futbolista de Universitario es captado disfrutando la noche con amigas en el sur

El defensor de Universitario de Deportes y la Selección Peruana, Aldo Corzo, fue visto disfrutando de una noche de fiesta en una casa de playa del sur de Lima. Su presencia en la fiesta sorprendió a más de uno, ya que la temporada 2025 de la Liga 1 ya ha comenzado.

El programa 'Amor y Fuego' difundió imágenes exclusivas de la salida nocturna del futbolista, en las que se le observa llegando a una reunión en el sur acompañado de una joven con la que se mostraba bastante cercano. Durante la velada, el jugador de Universitario de Deportes estuvo rodeado de amistades, compartiendo momentos de diversión y bailando con varias de sus acompañantes.

Al final de la noche, Corzo fue captado retirándose del lugar junto a la joven con la que llegó, un amigo y otra chica más, lo que dejó entrever que la celebración aún continuaría en otro lugar. La difusión de estas imágenes generó diversos comentarios entre los seguidores del fútbol peruano, quienes se preguntaban siesta salida podría afectar su rendimiento en la cancha.

No es la primera vez que Aldo Corzo es captado por las cámaras de espectáculos en eventos nocturnos. En una ocasión anterior, el futbolista fue abordado por un reportero del mismo programa mientras salía de una reunión. Su reacción sorprendió a muchos, ya que, en lugar de mostrarse incómodo o agresivo, simplemente pidió con educación que no lo grabaran.

"No me grabes, pes, bro", dijo Corzo con una sonrisa en el rostro, mientras continuaba su camino. Aunque intentó evitar la cámara, la grabación continuó, y él, resignado, decidió seguir adelante sin más objeciones.

El programa 'Amor y Fuego' comparó su actitud con la de otros futbolistas que han reaccionado de manera más polémica ante las cámaras. La voz en off del programa destacó su actitud serena en comparación con otros jugadores

"Aldo Corzo también está aquí y no suelta su vaso ni por error. Y a la salida nos pidió que no lo grabemos con educación, por lo menos. No como ese que se jura león, pero en la cancha es un minino, el tal Zambrano, que se alucina matón", mencionó