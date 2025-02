Xiomy Kanashiro: ¿Cuánto COBRA por animar eventos tras el escándalo con Jeffferson Farfán?

Xiomy Kanashiro ha estado en el ojo de la polémica durante las últimas semanas debido a su controversial relación con Jefferson Farfán. La bailarina ha sabido sacar provecho de esto y, recientemente, se informó que ha subido su tarifa por animar eventos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El programa América Hoy presentó un reportaje dando a conocer quiénes son las nuevas influencers y animadoras de la farándula peruana. Entre ellas destacan Ana Paula Consorte, Xiomy Kanashiro y Pamela López.

Según el informe, Ana Paula Consorte llega a cobrar hasta 8,000 soles por animar eventos. Además, su mánager advirtió que la brasileña es muy exigente con los requerimientos que necesita para el backstage del show que animará.

Por otro lado, Xiomy Kanashiro ha disparado su tarifa desde que viene siendo vinculada al exfutbolista de Alianza Lima. Según información obtenida por América Hoy, Kanashiro cobra 1,500 soles por animar una hora y media de show. Sin embargo, se aclaró que la bailarina no canta en absoluto.

Finalmente, se informó que Pamela López estaría cobrando aproximadamente 20,000 soles por animar eventos. Esta tarifa se estableció luego de las múltiples polémicas que tuvo con su exesposo Christian Cueva.

Durante el programa de 'Amor y Fuego', los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron que la bailarina Xiomy Kanashiro se molestó por las críticas y burlas que estaría recibiendo de parte de usuarios en las redes sociales.

Es así como la expareja de Jefferson Farfán se cansó y decidió responder en un video de TikTok, donde afirma que ella jamás le pidió nada a la 'Foquita'. Incluso, aclaró que fue la decisión de ella no querer oficializar y que nunca estuvo interesada en el dinero del futbolista.

"Yo jamás le pedí nada bella (...) Jamás estuve con él por dinero, soy independiente créeme que no me sorprende su dinero. La que no quería oficializar era yo, hablan sin saber nada", expresó en un inicio.