Magaly Medina cuestiona al entorno de Delany López de filtrar su ubicación: "¿Cuál es el juego?"

El fin del romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ha dado pie a diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Entre los personajes que han llamado la atención se encuentra Delany López, quien recientemente ha brindado declaraciones a los medios. Sin embargo, el programa Magaly TV: La Firme ha revelado que su aparición ante la prensa no sería casualidad.

Durante la emisión del programa, Magaly Medina expuso que personas cercanas a Delany habrían enviado información a la prensa sobre su ubicación, lo que generó dudas sobre sus verdaderas intenciones. La conductora señaló que el pasado 8 de febrero, su equipo recibió datos sobre dónde se encontraría la expareja de Farfán, lo que, según ella, pondría en duda su deseo de evitar la exposición mediática.

"Para qué mandan su dirección, para qué te dicen a qué hora van a estar, si luego ella va a decir que no quiere hablar y no quiere que se arme una burbuja. Si no quieres hablar, no sales," mencionó Medina.