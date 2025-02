Samahara Lobatón da importante anuncio junto a Bryan Torres: "Se viene el nuevo bebé"

En los últimos días, Bryan Torres está envuelto en medio de una polémica de infidelidad hacia su pareja Samahara Lobatón. Ante ello, ambos han afirmado que se encuentran mejor que nunca en su familia y ahora, anuncian una gran noticia a sus seguidores.

Tras las especulaciones de la infidelidad de Bryan Torres, Samahara Lobatón no hace caso a las críticas y opiniones, dando un importante anuncio en las historias de sus redes sociales. La joven sorprendió al anunciar a su 'nuevo bebé' que ya está en camino.

Aunque hace unos días habló sobre tener un tercer hijo con Bryan Torres, aún lo desean cuando su última hija juntos crezca un poco más. El 'nuevo bebé' que habla Samahara Lobatón se trataría de un podcast donde ambos estarán conduciendo como padres y se llamaría 'MAPA'.

En el video que compartió en sus redes sociales, se muestra cómo el set de su nuevo podcast ya se encuentra casi listo. Al parecer, la pareja hablaría sobre su vida como padres tras tener a su pequeña Ainara de tan solo tres meses. Si bien aún no tiene fecha de lanzamiento, sería muy pronto.

Ante las acusaciones de infidelidad, Bryan Torres decidió emitir un comunicado afirmando que no va a declarar a ningún medio, ya que todo lo dicho sería mentira. Así mismo, vuelve a reiterar que su familia se encuentra mejor que nunca y por respeto a sus hijas como a su pareja pide que dejen de especular cosas que no se han confirmado.

En su comunicado inicia diciendo: "Es lamentable empezar la semana viéndome involucrado en un chisme en las redes sociales, donde exponen chats falsos dejando entrever que he sido infiel a mi pareja y madre de mi hija de tan solo tres meses. Escribo estas líneas para que dejen de insistir con alguna declaración sobre el tema, ya que no hay nada que declarar (...) les pido no creen noticias falsas que son propaladas sin siquiera confirmar las fuentes".